【レゴ アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ】 3月1日発売予定 価格：13,980円 レゴは「レゴ アイコン Ferrari F2004 & ミハエル・シューマッハ」を3月1日に発売する。価格は13,980円。予約は2月2日より開始している。 本商品は2004年のF1シーズンを圧倒的な強さで席巻した伝説のレーシングマシンをレゴ ブロックで再現したプレ