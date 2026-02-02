照明設備の一部落下により利用ができなくなっていた松本市のサンプロ アルウィンについて県は復旧工事が完了したと発表しました。フィールドの使用は3月から可能だということです。サンプロアルウィンをめぐっては去年10月にバックスタンド側の照明を支える鉄骨の一部が落下しているのが見つかり会議室などの一部施設を除き利用ができなくなっていました。県は1月29日にまでに破損個所の修復および補強を完了しその後の点検