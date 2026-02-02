今シーズン全面結氷が確認されるなど御神渡りの出現に期待が高まっていた諏訪湖ですが、御神渡りが出現しない「明けの海」となる見通しが2日、示されました。月の光が氷に反射して輝く2日朝の諏訪湖。観察された地点では風や波で割れて寄せられた「寄せ氷」がありましたが、沖合の湖面の凍結は見られませんでした。観察を続ける八剱神社の宮坂宮司はこれを受けて今シーズンは御神渡りが現れない「明けの海」となる見通