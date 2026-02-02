TOKYO MXは2日、衆院選の特別番組として『衆院選特番選挙Junction』を8日午後7：59〜9：00（TOKYO MX1）、午後9：00〜11：00（TOKYO MX2）の二部構成で放送すると発表した。【画像】テレ東は伊沢拓司！特別選挙キャスターとして登場する『選挙サテライト』衆院選・東京都では30選挙区に154人の候補が議席を争う。同局は、衆院選の争点でもあり、有権者の関心も高い「消費税減税」や「物価高対策」に注目。「その最前線で消費者