お笑い芸人のバカリズム（50）が1日深夜に放送されたフジテレビ「バカリゲム」（日曜深夜2・00）に出演。最近怒りを覚えた出来事を明かした。「この半年くらいで浮上した、大っ嫌いなタイプの人間。聞いてもらっていいですか？」と切り出したバカリズム。それは「子供を遊ばせる施設の3歳ぐらいまでの子をターゲットとしたゾーンでイキがって飛び跳ねる5〜6歳児」のことで、「めちゃくちゃムカつく」と話した。自身の2歳の子