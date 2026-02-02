ダイハツ工業は2日、軽商用車のEV＝電気自動車「e−ハイゼット カーゴ」と「e−アトレー」を発売すると発表した。ダイハツとして初めての量産EVで、価格は314万6000円（税込）から。EVのシステムは、トヨタ自動車とスズキと新たに共同開発をした。1回の充電で走行できる航続距離は、軽商用EVで最長クラスの257kmで、主に法人での需要獲得を狙う。ダイハツは、日本の商用車のうち、約6割は軽商用車だとして、この領域でEVを普及させ