俳優の筧美和子（31）が新しい命を授かったことを報告。祝福の声が多数寄せられている。【映像】筧美和子の水着姿や妊娠発表（全文）2025年3月に結婚を発表した筧。Instagramではイタリア・サルデーニャ島を訪れた際の水着ショットを公開するなど、プライベートについても発信している。2月1日には、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしており