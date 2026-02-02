「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）阪神の伊原陵人投手（２５）が２日目にして宜野座キャンプ組初となる１００球の大台を突破する１０１球を投じた。キャンプ初日となった前日１日には５０球を投じ、この日は１０１球。トラックマンで回転数などのデータを確認しながら、寺前ブルペン捕手を相手に直球とスライダーを投じた。