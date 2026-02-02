2月6日開幕のミラノ・コルティナオリンピックまで、いよいよあと4日。スピードスケートの日本代表選手たちが本番会場で初練習を行いました。イタリア・ミラノ郊外にあるスピードスケートの本番会場は仮設リンク。日本の代表選手たちは初めて滑る会場で、少し違和感を覚えたようです。森重航選手（25）：中が空洞というか、スカスカみたいな、密度がないような。吉田雪乃選手（23）：蹴った分が伝わらない感覚があるというか、違和