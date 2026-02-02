歌手松山千春（70）が1日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。女優五十嵐淳子（73）の美貌を絶賛した。放送当日は五十嵐の夫、中村雅俊の75歳の誕生日だった。結婚する前の2人が札幌を訪れたといい、松山が運転手として街を案内したという。「あちこち見物させたという。見物のさせ方がよかったんだろうな。結婚するということになりましたけど」と切り出した。続けて「五十嵐淳子さんはきれいだったな