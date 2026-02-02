厚生労働省が2022年に発表した「人口動態統計」によると、同居期間が20年以上の夫婦の離婚割合は上昇傾向にあるそうです。しかし、長年連れ添った夫婦が離婚に至るまでにはどのような経緯があるのでしょうか？そこで今回は、朝日新聞取材班が熟年離婚の実態についてまとめた『ルポ熟年離婚』から抜粋し、ご紹介します。【書影】令和ニッポンの「熟年離婚」を追った徹底ルポ。朝日新聞取材班『ルポ熟年離婚』* * * * * * *「