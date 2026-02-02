「ポイ活」を知っていますか。買い物の際に付与されるポイントを貯めて使う活動のことです。「面倒くさそう」と思ってしまうかもしれませんが、「ちりも積もれば山となる」。物価高の今だからこそ、ポイントをうまく活用して、楽しく賢く買い物しましょう（構成：塚原沙耶イラスト：ハニュウミキ）【表】現金払いでもOKで「ポイ活」しやすいおすすめは…* * * * * * *あちこちで貯めて使える「共通ポイント」スーパーマーケット