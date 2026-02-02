中国では2025年に消費財の買い替え政策の後押しを受けて、スマートフォン市場の規模が1兆元（約22兆円）の大台を突破し、これまでで最高額となった。「今晩うちへ帰るルートを考えて」と話しかけると、スマホが自動的に地図を開き、渋滞しているエリアを回避したルートを考えてくれる。「ダウンジャケットを買いたいんだけど」と言えば、スマホが予算とニーズを確認し、複数のショッピングサイトやアプリの値段を比較し、クーポン