ライター兼編集者の穴澤賢さんは、愛犬たちが快適に暮らせる環境を求めて、2023年に八ヶ岳に移住しました。今回は、そんな穴澤さんの著書『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋からはじまる、不便でも幸せな暮らし』から一部を抜粋し、穴澤さんが山への移住を考えるきっかけになった、愛犬「富士丸」のエピソードをお届けします。【書影】犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!穴澤賢『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋