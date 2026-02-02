俳優で歌手の宮世琉弥さんは2月1日、自身のInstagramを更新。犬のイラストを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられました。【写真】宮世琉弥のオリジナル犬イラスト「ちゃんとお名前もつけてて愛おしい」宮世さんは「暇な時間があったのでわんちゃん描きました」とつづり2枚の写真を投稿。青い犬と茶色い犬のイラストです。「えーっと。1枚目がジャクソン2枚目がミントです！」と名前もつけているようで、愛犬家の宮世さんの