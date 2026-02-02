リッター49km走る！ ホンダ「新型スクーター」日本発売に“反響殺到”！ホンダは2026年1月29日、原付二種スクーター「リード125」の新型となる2026年モデルを発売しました。今回の変更点は主にカラーリングの刷新で、日常を彩る2色の新色が設定されています。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「リード125」です！（5枚）リード125といえば、数ある原付二種クラスの中でも「積載性」と「使い勝手の良さ」で支持され続