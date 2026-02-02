楽天は2日、楽天イーグルス アンバサダーの銀次と岡島 豪郎が楽天モンキーズ（台湾）の春季キャンプに参加し、人材交流を行うことになったと発表した。また、楽天モンキーズ（台湾）の11名が楽天イーグルスの「タイヤはフジ スプリングキャンプ 2026（久米島）」に参加することになったと発表。▼ 楽天イーグルス アンバサダー 銀次、岡島 豪郎が楽天モンキーズの春季キャンプに参加期間：2月4日（水）〜6日（金）場所：青埔運