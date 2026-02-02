2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。１月26日に10名の「侍ジャパン」新メンバーが発表され、残るメンバーはあと１人となりました。小・中学野球の保護者、指導者向けメディアであるヤキュイクでは、出場メンバー29名（2/2時点）の小学生時代の所属チーム、中学生時代の所属チーム、12球団ジュニア選出歴の有無を調べてみました。小学生時代は軟式野球をやっていた選手が25人（86.2%）、硬式野