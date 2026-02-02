TWICEのMOMO（モモ）が、2月1日（日）に自身のInstagramを更新。TWICEの日本人メンバーミナ、サナ、モモの3人から成るユニット“MISAMO”のJAPAN 1st ALBUM『PLAY』の収録曲「Confetti」のオフショットを公開し、ファンから反響が集まっている。【写真】美しすぎる！スパイ風衣装を着こなすMOMOの別カット（全7枚）■“姫カット”も話題MISAMOは2月4日（水）に、2024年に発売した前作のミニアルバム『HAUTE COUTURE』から約1