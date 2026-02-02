¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼&¥É¥é¥´¥ó¡×¤òÇ®¤¯ÇÐÍ¥¤Î½ï·ÁÄ¾¿Í¤ÎÄÁ¤·¤¤¥«¥é¥ª¥±Ç®¾§¥·¡¼¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹­Êó2·¸¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç·¸Ä¹¤Î°ÂÆ£Ä¾»ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë½ï·Á¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬¡ÖÂè1ÏÃ¤Î°ÂÆ£¤ÎÇ®¾§¥·¡¼¥ó¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©½ï·Á¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥­¥ó¥°Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½ï·Á¤¬¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥±¥ó¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö¥¿¥¤¥¬