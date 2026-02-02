リーグ・アンのル・アーブルに所属する日本代表DF瀬古歩夢に怪我の可能性があるようだ。現地１月30日に開催されたリーグ・アン第20節で、ル・アーブルが敵地でRCランスと対戦し、０−１で敗れた。この一戦で、今季ここまでリーグ戦全試合に出場している瀬古はいつも通り先発。チームは敗れたものの、現地メディア『Maxifoot』に「チームに落ち着きをもたらした。相手の中央突破を抑える上で非常に重要な役割を果たした」と高