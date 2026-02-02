いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では横浜FMの最新序列とチームの現状をお届けする。――◆――◆――極端に割り切った戦い方でJ１残留を勝ち取った横浜FMが、次へのステップを踏み出している。１月10日の始動日以降はロングボール一辺倒の攻撃から脱却し、状況と相手を見ながらショートパスも使い分けて攻撃を組み立てる戦術を採り入れた