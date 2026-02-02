静岡県下田市の白浜地区では早咲きの桜が見頃になり、訪れた人の目を楽しませています。 【写真を見る】早咲きのサクラ「白浜伊古奈」見頃いち早く“春の訪れ”告げる「素晴らしい。感動しました」＝静岡・下田市 下田市の白浜海岸が見える高台には10種類以上・120本の早咲きの桜が植えられていて、このうち40本の「白浜伊古奈」の品種が見頃を迎えています。 近くの白浜神社の守り神、「伊古奈比竎命」から名前が付いた