静岡県の清水港を出港し国産レアアースの採鉱試験を行っていた探査船「ちきゅう」が2月1日、「レアアース泥」の回収に成功したことが分かりました。 【写真を見る】「レアアース泥」水深6000メートル海底から回収に成功 日本最東端に位置する南鳥島沖で＝地球深部探査船「ちきゅう」 清水港を拠点とする探査船「ちきゅう」は、日本最東端に位置する南鳥島沖で、海底からレアアースを含むとされる