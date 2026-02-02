ファイターズは２月１日から春のキャンプがスタートしました。初日の１日はさっそく新選手会長の清宮幸太郎選手がファンをわかせました。１日午前７時ごろ、選手たちが続々球場入りする中、２０２６年も新庄監督はキックボードに乗って球場に入りました。 沖縄県名護市で始まったファイターズの春のキャンプ。１月３０日に発表された今シーズンのチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」の