女優の真木よう子（43）が1日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。パートナーについて語った。第2子の父で現在のパートナーである俳優・葛飾心は16歳下。友人の紹介で出会い、最初に好きになったのは真木だったと明かすと、MCの峯岸みなみから「どうやってアプローチしたんですか？」と聞かれる場面があった。「私が飲み会の時に、気になっているっていうのを友人たちに伝えて、友人が上手くパスを出してくれて