ジュニアの5人組「ACEes」が2日、都内で行われた不二家「SmileSwitch」ブランドキャラクター発表会に登場した。5人は同社のブランドキャラクターに就任。7日から放送される同社の新CMに出演する。同社から直径48センチ高さ40センチの巨大ケーキを贈られると、作間龍斗（23）は「作り方が気になります。（ケーキを）メンバーカラーにするっていうのは相当難しい」と興味津々だった。作間は「メンバーを笑顔にしたいとき、ど