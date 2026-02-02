俳優の真木よう子が、2月1日に放送されたABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』（後9：00）の#1にゲスト出演。第2子妊娠を伝えた16歳長女の反応を明かした。【写真】16歳長女と0歳次女の2ショットを公開した真木よう子43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木の「ありのまま」の育児ライフやパートナーとの関係が次々と明かされた。番組冒頭、真木は16歳の長女と0歳の次女という年の差姉妹の2ショット写真を公開し