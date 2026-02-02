ピアニストの清塚信也氏（43）が1日、自身のインスタグラムを更新。“親友”からのメッセージに涙したことを明かした。「『ゆづより』はダメだ。悶えた。楽屋用の花までくれるこの気遣い」とフィギュアスケート男子で五輪連覇を達成し、プロとして活動する羽生結弦さんから送られた花を公開した。「そして、今回は、なんと、開演前の応援メッセージまでくれちゃいました『親友』だって改めて言われると嬉しいな涙」と清塚