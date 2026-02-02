沖縄・具志川キャンプ2日目を迎えた2日、阪神のドラフト1位・立石正広（22＝創価大）が屋外で守備練習を行った。1月17日に発症した右脚肉離れの影響で、本隊とは別メニュー調整中だが、三塁のポジションに入りノックを敢行。左右の打球へ鋭く反応し、故障を感じさせない軽快な動きを披露した。早期の本隊合流へ向けて着実にギアを上げている。