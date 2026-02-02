ミラノ・コルティナオリンピックの開幕が近づく中、ちょっと変わった“オリンピック”が開催されました。舞台は宮崎・串間市です。「ウマリンピック世界大会」と題して、この週末に行われたイベント。参加した人は馬の帽子を被ったり、着ぐるみを着ています。盛り上がりを見せたのが、馬の着ぐるみのまま走る50メートル走。空気で膨らませた着ぐるみは、さすがに走りづらそうですが、そのコミカルな姿が会場の笑いを誘っていました