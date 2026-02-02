■明治安田Jリーグ百年構想リーグ 開幕イベント（2日、東京・MUFGスタジアム）【写真を見る】Jリーグ「百年構想リーグ」開幕イベントU23アジア杯MVP・佐藤龍之介「開幕から自分の力を出してタイトルを取りたい」サッカー・Jリーグの開幕イベントが2日、東京のMUFGスタジアムで行われた。Jリーグチェアマンの野々村芳和氏（53）、初代チェアマンの川淵三郎氏（89）に加え、J1全20クラブの選手代表20人が出席。34年目を迎えたJリー