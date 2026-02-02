ＷＢＣのプエルトリコ代表が出場を辞退する可能性があると、１月３１日に米スポーツ情報専門サイト「ジ・アスレチック」などが伝えた。主将を務めると表明していた大リーグ・メッツのフランシスコ・リンドーら複数の選手に保険が適用されず参加できないという。同代表はＷＢＣで２０１３、１７年に準優勝している。（ニューヨーク平沢祐）