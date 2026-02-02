千葉・君津市の住宅に2日未明、3人組の男が押し入り、住人の男性をテープのようなもので縛って脅したうえ、現金などが入った金庫を奪い逃走しました。午前2時半ごろ、君津市西原の住宅に3人組の男が押し入り、住人の男性（78）の両手をテープのようなもので縛ったうえ、スタンガンのようなものを突きつけ「金はどこにある」などと脅しました。その後、3人組の男は現金約200万円などが入った金庫を奪い逃走しました。男性にけがはあ