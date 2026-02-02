藤木直人（53）が2日、都内で行われた総務省主催の「第51回衆議院議員総選挙」期日前投票デモンストレーション記者発表会に、ともにイメージキャラクターを務める谷まりあ（30）と出席した。藤木は「大変重大なオファーで光栄。父親から『感動した。偉い』ってメールがきて、53歳になっても親に褒められることあるんだってびっくりしました」と、就任時の周囲の反応を明かした。「急激に状況が変わっていく中、海外情勢も含めてと