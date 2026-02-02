Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。選手は各チームから１人ずつ参加。壇上の選手インタビューでは、百年構想リーグで行われるＰＫ戦について話題が及んだ。昨季１１得点で日本人２位タイの得点数を誇った柏のＦＷ細谷真大は「とても嫌です」と苦笑いで本音を吐露すると、「９０分で終わらせるように頑張りたい」。昨季ＰＫでリーグ最多タイの