Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行い、Ｊリーグの野々村芳和チェアマンと川淵三郎・Ｊリーグ初代チェアマンの対談が行われた。＊＊＊川淵氏は「あのスタジアムを何とかしてほしいね。３０年前から全然変わっていないんだから」とＪ２湘南の現状を憂い、エールを送った。９４年にＪリーグに加盟した湘南のホームスタジアムは、レモンガス