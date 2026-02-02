姶良市の小学校の給食で、最高ランクの「A5」ランクの鹿児島黒牛を使ったカレーが出されました。 子どもたちはおいしそうに食べました。 JAあいらと姶良市は、「和牛日本一」になった鹿児島黒牛のおいしさを知ってもらおうと、姶良市内の幼稚園、それに小中学校にA5ランクの鹿児島黒牛を贈りました。 全校児童48人の竜門小学校では、地元産の野菜も入った黒毛和牛の具だくさんのカレーが登場。 おいしそうに食べ