デスク「ファミリーマートの社長に3月1日付で、親会社・伊藤忠商事執行役員の小谷建夫氏（写真左）が就任するね」 記者「はい。1964年生まれの小谷氏は大阪大学経済学部卒業後に伊藤忠商事へ入社しました。繊維畑の出身で、エドウインの社長などを歴任。小谷氏は『地域の特性やニーズに配慮した商品を開発し、全国チェーンの安心感と地元商店のような親近感を持ってもらえる店を目指す』と話しています