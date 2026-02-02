山田孝之 山田孝之が、２０２７年の劇場公開を目指した長編オリジナル映画制作に向け、俳優オーディションを開催することを発表。２日、都内で行われた会見「THE OPEN CALL」プロジェクト発表イベントに出席し、プロデューサーの伊藤主税氏とともにその思いを語った。応募条件は15歳以上。経験・実績・実力などの演技経験は不問、性別・国籍も問わない。これまで挑戦の機会が限られてきた人々にも門戸を開き、「演