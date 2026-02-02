今、ロシアのウクライナ侵攻、中東の不安定化、さらには中国による台湾有事への懸念といった地政学リスクの高まりを受けて、国民の意識が「戦争はいけないが、国を守ることは必要」という形に変わり、当社の防衛事業への目線も変化してきました。 また今、私は水素の普及に向けて世界中を走り回っています。当社は水素の世界的組織「Hydrogen Council」の創設メンバーであり、私は2024年まで共同議長を務めました。足元