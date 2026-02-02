Snow Man「STARS」ジャケ写 Snow Manの新曲『STARS』が、2月2日に配信リリースされた。同楽曲は夢に向かって歩き続けるすべての人の背中を押すSnow Manのエネルギッシュで希望に満ちた楽曲。長い努力や悔しさを乗り越えて辿り着いた「この一瞬、たった一回」を信じて進めと真っ直ぐに語りかける歌詞が印象的。また、誰一人同じではないそれぞれの“星”が、挑戦の先で輝くことを願いながら聴く人の心に勇気を灯し、