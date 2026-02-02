１月３１日、作品展を見学する人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津2月2日】中国天津市の天津博物館で1月31日、「百川匯海丹青流芳‐上海市歴史博物館所蔵海派絵画名家作品展」が開幕し、多くの書画愛好者が訪れている。「海派」は、近現代中国美術史を代表する流派の一つ、海上画派の略称で、開放性や多様性、包容性を特徴とする。１月３１日、展示品を撮影する来館者。（天津＝新華社記者／周潤健）会場で