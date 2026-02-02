会場で発表された「躍馬乾坤 八方来財」の置物（左）と「駿馳元宇」のアルバムを紹介する職員。（１月２９日撮影、北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京2月2日】中国郵政集団傘下の中国集郵はこのほど、今年の干支（えと）をテーマとした記念切手や年越しギフトの展示・発表イベントを開催した。会場では、馬をモチーフとした記念切手「躍馬乾坤 八方来財」と「駿馳元宇」を用いた置物やアルバムが発表されたほか、切手