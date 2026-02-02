ロッテの1軍キャンは2日、都城運動公園コアラのマーチスタジアムなどで2日目の練習が行われ、高卒4年目の田中晴也投手が初ブルペン入りした。開幕ローテーション入りが期待される右腕はフォークを交えて41球を投げ、「無事に投げ終われたことが1番良かったのかなと思います。もう少しスピードとパワーのところは出していきたいと思うので、1回目のブルペンにしては悪くはなかったですけども、まだまだ良くなるなっていうブルペ