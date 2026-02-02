◇NBA ヒート134ー91ブルズ(日本時間2日、カセヤ・センター)NBA・ブルズの河村勇輝選手が敵地マイアミでのヒート戦に途中出場。河村選手は、26分42秒出場し、6得点、6アシスト、6リバウンドをマークしました。チームは91―134で敗れ、24勝26敗となっています。河村選手は“選手生命にも関わる大きな病気”となる右足のふくらはぎと足首の血栓で、3か月治療に専念。昨年10月には、一時チームとの契約解除を発表していました。そこか