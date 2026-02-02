イタリア出身のトップジョッキー、ランフランコ・デットーリ（55）が1日、ブラジル南東部リオデジャネイロのガベア競馬場でラストライドを迎え、現役最後のG1騎乗となった7R・リオデジャネイロ州大賞（芝1600メートル）を制した。16頭立ての11番人気ベットユーキャンとのコンビで大外16番枠にゲートイン。五分のスタートからスッと行き脚がついて2番手へ。十分に脚を残して4コーナーを回り、直線半ばで抜け出し、押し切った。