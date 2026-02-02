【第87話】 2月2日 公開 第87話「我慢できない」を読む 【拡大画像へ】 小学館は2月2日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第87話「我慢できない」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第87話では、腕を縛られた池沢が、蚊に刺された場所を江口にかいてもらう。彼女の指の動きに意識が集中してしまい、野外にもかかわらず声を漏らしてしまう池沢。そんな彼