県eスポーツ連合は、1月31日、2月1日の2日間、はじめてとなる冠大会「NESU・CUP」を開きました。この大会は中心部の魅力を発信する「にいがた2キロ」の関連で行われたものです。体験会も開かれ多くの人がゲームの魅力に触れていました。