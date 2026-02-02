★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２半導体 ３フィジカルＡＩ ４防衛 ５ペロブスカイト太陽電池 ６人工知能 ７宇宙開発関連 ８地方銀行 ９親子上場 １０銅 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「銅」が１０位となっている。ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）の銅先物３カ月物は１月２９日に一時１トン＝１万４５００ドル台まで上昇し最高値を更新した。